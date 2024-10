Barletta, incendio alla Dalena Ecologia: aperta un’inchiesta

Un incendio è scoppiato la scorsa notte presso la Dalena Ecologia, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti a Barletta. Le fiamme si sono estese all’esterno della struttura, coinvolgendo alcune balle di materiale di scarto.

I vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti con un’autopompa e tre autobotti, hanno impiegato cinque ore per domare il rogo. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente.

La Procura di Trani ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incendio, scoppiato intorno alle quattro del mattino. Le indagini sono affidate alla polizia, che non esclude nessuna ipotesi, inclusa l’autocombustione.

Il personale dell’Arpa Puglia ha effettuato campionamenti per rilevare eventuali anomalie ambientali, ma finora non sono emerse irregolarità.

