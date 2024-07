Barletta: gdf individua 44 furbetti del reddito di cittadinanza, intascati indebitamente oltre 500mila euro

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando provinciale di Barletta hanno individuato, negli ultimi mesi, 44 soggetti risultati indebiti percettori del reddito di cittadinanza. L’attività operativa delle fiamme gialle della sesta provincia pugliese, nel solco della consueta e consolidata collaborazione con l’Inps, si è sviluppata avvalendosi di apposite analisi di rischio svolte attraverso autonoma attività info investigativa nonché di quelle elaborate a livello centrale dai Reparti speciali della guardia di finanza, che hanno consentito di verificare i requisiti per la legittima percezione del beneficio di una vasta platea di percettori in tutta la provincia. I controlli esperiti hanno permesso di rilevare che l’importo dei contributi indebitamente percepiti ammonta a 536.216 euro. Gli indebiti fruitori della misura di sostegno sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Trani e Foggia e, contestualmente, alla competente direzione provinciale dell’Inps per la revoca e la sospensione del beneficio, nonché per il recupero delle somme già erogate. Per il principio di “presunzione di innocenza” la responsabilità dei soggetti segnalati sarà defi- nitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. L’indebito accesso a prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito genera iniquità e mina la coesione sociale.

