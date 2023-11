Barletta, entro gennaio la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale

BARLETTA – Il Piano Urbanistico Generale tra le urgenze maggiormente prese in considerazione dal Comune di Barletta. Riunioni in corso a Palazzo di Città per mettere a punto le modifiche strutturali della viabilità e non solo, in attesa di un aggiornamento che vede la città della Disfida rifarsi all’ultima progettazione del 1971.

Diverse le questioni da risolvere, con la Giunta comunale e i dirigenti al lavoro per monitorare e valutare anche gli emendamenti approvati nei mandati precedenti. Un lavoro che sarà curato di concerto con la Regione Puglia e con delle tempistiche imminenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp