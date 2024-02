Barletta, elicottero allo stadio: prove tecniche per il G7?

BARLETTA – Atterraggio straordinario allo stadio Puttilli di Barletta mercoledì pomeriggio. Un elicottero dell’Aeronautica Militare è arrivato nell’impianto sportivo cittadino mentre le associazioni sportive, compreso il Barletta Calcio, stavano svolgendo i consueti allenamenti settimanali. Terreno di gioco e pista d’atletica sgomberati per far posto al velivolo.

L’elicottero, già avvistato in mattinata nella zona di Castel del Monte, potrebbe essere atterrato a seguito di prove tecniche e strategiche in vista del G7, con Barletta e Andria che rappresentano potenziali sedi logistiche per l’evento. Attesi sviluppi sull’entità delle operazioni in corso.

