Barletta, De Candia: “Novoli? La classifica non deve ingannare”

Calendario compresso e tappe ravvicinate per il Barletta Express di Pasquale De Candia. Smaltite parzialmente le scorie di Coppa, con i biancorossi che si sono aggiudicati il primo round della finale contro il Galatina, all’orizzonte c’è la sfida contro il Novoli. Cinque partite senza vittorie per gli uomini di Luperto, reduci dalla sconfitta contro la Polimnia per 2-0 e alla ricerca di nuove certezze dopo aver racimolato due punti nelle ultime uscite. Il cammino della compagine salentina, però, non deve ingannare: un monito che lo stesso De Candia ha voluto sottolineare con chiarezza. “La classifica del Novoli – le parole di De Candia – non deve ingannare. Nel mercato di dicembre è arrivato anche Antonio Pignataro, sicuramente un valore aggiunto alla loro rosa. Sarà sicuramente una partita complicata”.

Mister De Candia, intanto, dovrà gestire al meglio tutte le energie anche in vista della finale di ritorno, con il Barletta che affronterà il Galatina al “Puttilli” giovedì 23 gennaio. Situazione, comunque, complicata per il tecnico biancorosso che dovrà fare a meno di Parisi, pronto a tornare in gruppo da lunedì, e Lattanzio, uscito malconcio dall’incrocio dello “Specchia”. Pienamente recuperati Pinto e De Gol, ma non si escludono altre assenze. “Abbiamo recuperato diversi giocatori – prosegue De Candia -, ma dovremo fare a meno di Lattanzio in maniera precauzionale. Non dovrebbero esserci problemi per i prossimi impegni”.

