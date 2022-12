Barletta: Blitz dei Carabinieri, scoperta ‘casa della droga’

Condividi su...

I Carabinieri di Barletta hanno portato a termine l’ennesima e importante operazione antidroga nella zona 167. A seguito di alcune segnalazioni e dopo una mirata attività di indagine, i militari hanno predisposto un servizio specifico, pianificato con pattuglie e in borghese. Prima del blitz, i Carabinieri avevano già acquisito notizie sul presunto coinvolgimento del 31enne nell’attività di spaccio di droga attraverso numerosi appostamenti e pedinamenti, che avevano evidenziato strani movimenti e in un’abitazione della zona 167.

Il 31enne, accortosi che i Carabinieri lo stavano pedinando, al momento del controllo ha tentato la fuga: dopo un inseguimento a piedi, i militari sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Successivamente, si è proceduto a una scrupolosa perquisizione della casa, dove sono stati trovati 57 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish e oltre 1 kg di cocaina pronta per essere tagliata e quindi commercializzata. Avrebbe consentito di immettere sul mercato migliaia di dosi, per un profitto stimabile in oltre 150.000 euro.

Durante la perquisizione, i militari hanno anche trovato e sequestrato quasi 20.000 euro in contanti, probabile provento dello spaccio, nonché 150 kg circa di fuochi pirotecnici, alcuni dei quali con una importante carica esplodente, detenuti dal 31enne in una pertinenza dell’abitazione. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasportato nel carcere di Trani.