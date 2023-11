Barletta, amaro in bocca dopo il pari con la Palmese

BARLETTA – Un pareggio che sa di sconfitta in casa Barletta. Il pareggio per 1-1 contro la Palmese arriva a ridosso del fischio finale, con i campani, ultimi in classifica, capaci di massimizzare gli sforzi e giungere al pareggio dopo che i biancorossi sprecano più occasioni per andare sul 2-0. I fischi del Puttilli alla squadra, Ginestra si prende le responsabilità dei due punti persi.

Domenica si torna subito in campo per la trasferta di Rotonda. Barletta chiamato a risollevarsi in Basilicata, con Ginestra che punta l’attenzione sulla necessità di chiudere le partite. Emblematico il finale di gara contro la Palmese.

