Barletta, a Massafra per chiudere il tour de force

BARLETTA – Testa al Massafra e alla chiusura del tour de force di gennaio, ma senza abbassare la guardia dopo il +19 in classifica. Il Barletta si prepara alla trasferta in terra tarantina, in programma giovedì alle 15 in assenza di pubblico per i problemi strutturali dello stadio Italia. Pasquale De Candia resta vigile sull’avversario, reduce dalla batosta inflitta alla Polimnia.

Rientrano Montrone e Mariani che hanno scontato la squalifica, Lattanzio torna in gruppo ma il suo impiego è ancora da valutare. Fuori Strambelli.

Nessun calcolo a lungo termine, ma il vantaggio in classifica rappresenta un tesoretto che a breve potrà dare la matematica. De Candia resta sul pezzo. Match in diretta su Antenna Sud.

