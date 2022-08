BARI -Quattro ambulanze, 6 ciclisti, 4 paramedici a bordo di gommone e un Autista Soccorritore su Automedica. Sarà questa la troupe che fino al prossimo 15 settembre opererà sulle strade di Palese e Santo Spirito per “Estate sicura 2022”, l’iniziativa finanziata dal V Municipio in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile “SoS Onlus Bari”, che si propone di potenziare il servizio di Assistenza Sanitaria nelle aree urbane pedonali oltre che con la presenza di soccorritori “SOS” su biciclette attrezzate per il primo soccorso, anche con il supporto di un gommone con a bordo operatori polivalenti di salvataggio in acqua. Gli operatori volontari saranno impegnati in attività di monitoraggio continuo del litorale muniti di Kit medico e defibrillatori. La soluzione di voler dotare il territorio di un supporto al servizio di assistenza sanitaria riviene anche dalla necessità di intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo di un’ambulanza, anche nell’ipotesi di lesioni di piccola entità.