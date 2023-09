Bari, tentano assalto a blindato diretto in banca

BARI – Tentano assalto a un blindato diretto alla filiale Unicredit del Villaggio del Lavoratore, a Bari, questa mattina, intorno a mezzogiorno, in zona Stanic. Il commando, presumibilmente composto da quattro persone, tutte in moto, avrebbe provato il colpo sfumato a causa dell’immediato intervento delle Volanti della Questura del capoluogo pugliese. Non sarebbero stati sparati colpi né tantomeno risultano feriti. Indagini in corso

