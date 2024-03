Bari, studenti in corteo dopo i fatti di Pisa

BARI – La pioggia battente di questo lunedì mattina non ha fermato i ragazzi del coordinamento studentesco Osa che nelle scorse ore hanno sfidato le intemperie per manifestare contro le cariche della polizia di Stato verso gli studenti pisani e i presunti accordi tra l’università e le forze armate. I fatti di Pisa hanno lasciato il segno e i ragazzi di Osa e Cambiare Rotta stanno manifestando in questo modo il loro dissenso. Il corteo pacifico è partito da piazza Umberto per attraversare le principali via del centro e arrivare in piazza Massari

