Un mammografo 3d per le donne di quattro quartieri di Bari

BARI – Un mammografo 3d per soddisfare il bisogno assistenziale delle donne residenti nei quartieri Madonnella, Libertà, Bari vecchia e Murat. Apre un nuovo centro screening mammografico nel cuore di Bari. Si tratta del nuovo ambulatorio pubblico senologico territoriale ospitato nella sede del distretto unico in via Caduti di via Fani, l’undicesimo centro screening della rete Asl che in questo modo allarga la rete dei centri dedicati alla prevenzione senologica. I centri passano così da 10 a 11 e sono distribuiti tra sei ospedali e cinque poli territoriali. Nel distretto Saranno eseguiti anche gli approfondimenti di primo livello- base, quali ecografie, visite senologiche e mammografie 3D. Ad operare ci saranno un medico e un tecnico di radiologia medica dedicato. Al momento sono state già invitate circa 200 donne distribuite nel mese di marzo, in due giornate a settimana. In tutto circa un terzo delle 27mila donne in fascia screening residenti nel capoluogo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author