Bari, in un volume le storie de La Lumachina Gigia

BARI – Piccole idee che diventano grandi. È proprio il caso di dirlo. Ha dieci anni e tanta voglia di mettere su carta le sue idee, Sara Le Noci, l’autrice di la Lumachina Gigia, il volume edito da Nep, scritto in stretta collaborazione con papà Matteo e con l’autrice Maria Lucia Mastropasqua, da tempo impegnata nella scrittura creativa per bambini. Le idee, poi, sono state messe su carta grazie all’illustratrice e graphic designer Elisabetta Losavio. Tante le storie che hanno per protagonista questa lumachina: dallo studio dell’alfabeto alla passeggiata nel bosco fino all’incontro con Babbo Natale. Tanti i personaggi che Gigia incontra nella sua quotidianità mentre sullo sfondo c’è anche il risveglio della natura

