BARI – Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il rinnovo di Ciro Polito con il Bari. Il direttore sportivo campano, attenzionato da diverse società di Serie B, si incontrerà con la proprietà mettendo sul tavolo quelle che sono le sue idee per la prossima stagione e per gli anni a venire. Un programma di tre anni fino al 2025 per portare in alto il Bari, a prescindere da chi ci sarà alla guida. Un progetto che la Filmauro dovrà avallare dimostrando fiducia con un prolungamento del contratto che scade, al momento, a giugno 2023. Nel frattempo va sempre più delineandosi la prossima Serie B: con l’incredibile retrocessione del Cagliari, che non ha approfittando dell’altrettanto inatteso scivolone interno della Salernitana ad opera dell’Udinese, l’eliminazione dai playoff del Brescia e la salvezza del Cosenza ai danni del Vicenza mancano soltanto altre due partecipanti al prossimo campionato cadetto, che verranno fuori tra chi perderà la finale tra Monza e Pisa e chi la spunterà nei playoff di C tra Padova, Palermo, Catanzaro e FeralpiSalò. Una B dal blasone importantissimo, tra Parma, Genoa, lo stesso Cagliari, Venezia, Benevento e Bari. Un campionato avvincente a cui sarà vietato arrivare impreparati.