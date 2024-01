Bari, senzatetto morto in corso Italia: lite finita male?

BARI – Una ferita alla testa forse per una caduta accidentale o forse per uno spintone. È mistero sul senzatetto di origine straniera trovato morto nelle scorse ore sul marciapiede di corso Italia, in pieno quartiere Libertà di Bari. L’uomo, di 37 anni e di origini senegalesi, è stato trovato nella tarda serata di sabato scorso da alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 hanno trovato il 37enne in fin di vita e con una ferita sul capo. Le cure immediate prestate e le manovre rianimatorie effettuate però sono state inutili: l’uomo è deceduto in pochi minuti. La ferita sarebbe compatibile con una caduta ma se questa sia stata conseguente a un malore o a una lite, al momento non è ancora dato sapersi. A poca distanza dal corpo, sul cartone e sull’asfalto, alcune tracce di sangue. Intanto, la procura del capoluogo ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. E su queste potrebbero far luce le telecamere di videosorveglianza private e pubbliche disseminate lungo l’arteria stradale che costeggia il fascio ferroviario delle Ferrovie Appulo Lucane.

Alcune testimonianze rese agli inquirenti, però, racconterebbero di una lite tra lo stesso senzatetto e un gruppo di altre quattro persone, anche queste di nazionalità straniera. Che abbia perso la vita a causa di una colluttazione con conseguente caduta? A stabilirlo saranno gli esperti di medicina legale del Policlinico di Bari che informeranno i carabinieri del comando provinciale del capoluogo che stanno seguendo l’indagine.

