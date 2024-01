Bisceglie, anziano disperso in mare: le parole del sindaco Angarano

BISCEGLIE – Proseguono le ricerche di Mauro Dell’Olio, l’uomo di circa 80 anni originario di Bisceglie di cui si sono perse le tracce giovedì 18 gennaio , mentre era in mare a bordo della sua barca a remi, diretto a Molfetta, a nord del capoluogo.

La scomparsa dell’anziano è stata denunciata nella mattinata di sabato 20, dal figlio, che ai Carabinieri ha riferito del mancato rientro del padre.

Le ricerche sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Barletta, e partecipano anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Barletta, e mezzi dell Aeronautica Militare.

“Stiamo tutti vivendo giorni di grande apprensione per il nostro concittadino disperso in mare” scrive in un messaggio postato sui social, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di ricerca che proseguono senza sosta” aggiunge il primo cittadino. “Ho sentito la famiglia del nostro concittadino, per esprimere, a nome della comunità intera, tutta la nostra vicinanza, affinché non si sentano soli in questo momento così difficile. A loro, il nostro caloroso abbraccio” prosegue Angarano che ringrazia “Carabinieri, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Aeronautica per il lavoro che stanno svolgendo ”

