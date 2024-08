Bari San Girolamo, la “piastra” abbandonata

BARI – Quella che sarebbe dovuta essere una struttura in grado di attrarre cittadini e associazioni con l’obiettivo di far vivere – estate e inverno – la comunità, a quanto pare è rimasta tale solo sulla carta.

C’è delusione a San Girolamo per l’inoperatività della cosiddetta “piastra”, la struttura che campeggia al centro del tanto rinnovato quanto attrattivo waterfront e che avrebbe dovuto ospitare esercizi commerciali e associazioni che avrebbero rivitalizzato la zona. L’edificio è rimasto per tanto tempo rimasto disabitato e con tutta probabilità ancora lo sarà almeno fino a quando la nuova Giunta di Vito Leccese non ci metterà le mani e bandirà nuove gare per l’affidamento dei locali. Alla gara dello scorso anno hanno ottenuto l’affidamento le associazioni Impact e Terraonda che incentivano, soprattutto con corsi per ragazzi, le attività sul mare. La prima associazione, inoltre, avrebbe dovuto aprire un american bar su due piani ma al momento non se ne è fatto ancora nulla. Per altri locali erano previsti laboratori di falegnameria dedicati a famiglie e bambini che al momento possono godere solo della scuola surf che opera tutti i giorni anche con i campi estivi.

E se le stanze della scuola surf sono le uniche a essere vissute, tutt’intorno regna il più totale degrado. Inoltre, la sera – quando i servizi vengono chiusi – la piastra diventa terra di nessuno con ragazzi che scorrazzano indisturbati sconvolgendo la quiete della zona

