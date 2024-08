Bari, giunta Leccese: un campo largo di ‘modernità e sostenibilità’

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha presentato ufficialmente la nuova giunta durante una conferenza stampa a Palazzo di Città, sottolineando con orgoglio il raggiungimento del suo obiettivo principale: unire le forze progressiste, laiche e ambientaliste che hanno sostenuto i candidati del centrosinistra nelle recenti elezioni. “La mia intenzione, perseguita fino allo spasimo, era di creare un campo largo e dare a questa amministrazione un’impronta politica condivisa da tutte le componenti della coalizione”, ha dichiarato Leccese.

Dopo il ricompattamento del Centrosinistra, reso possibile grazie al dialogo con Michele Laforgia, l’altro candidato sindaco dello stesso schieramento, la Giunta si presenta come espressione di un’ampia coalizione che va dal Partito Democratico a Sinistra Italiana, passando per il Movimento 5 Stelle. Leccese ha anche voluto sottolineare la qualità della squadra e l’entusiasmo che la caratterizza, ribadendo la volontà di trasformare Bari in una città più europea, moderna e sostenibile.

Nonostante le difficoltà iniziali, come il ritiro di Carlotta Nonnis Marzano, in quota Alleanza Verdi e Sinistra, a causa di polemiche legate a vecchi post sui social, la nuova amministrazione guarda al futuro con ottimismo. Leccese, che ha vinto al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Fabio Romito, ha evidenziato la complessità della composizione delle coalizioni di centrosinistra, formate da ben 13 liste e gruppi politici. “Ho dialogato, discusso, a volte anche litigato, ma alla fine il risultato politico è chiaro: oggi siamo tutti insieme,” ha concluso il sindaco.

