Bari, ruba 93 uova da usare per i festeggiamenti di Halloween

BARI – “Mi sarebbero servite per i festeggiamenti di Halloween”. Un 16enne barese si sarebbe giustificato così con i poliziotti della questa di Bari che lo hanno fermato dopo essere stato scoperto mentre scappava – insieme a un complice – da un fondo agricolo di Macchie Palese, periferia nord della città. I fatti, venerdì scorso. Il giovane stato notato da un agente mentre con il complice stava scavalcando una recinzione per accedere in un fondo agricolo. L’agente, insieme ai colleghi della Squadra Volante, ha fermato uno dei due ragazzi, nonostante un breve tentativo di fuga. Il 16enne aveva con sé 93 uova. Dopo essere stato identificato, è stato denunciato per furto aggravato in concorso. In fase di identificazione il suo complice, che è riuscito a dileguarsi. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che ha formalizzato la denuncia. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai genitori

