Bari, rocambolesco incidente in corso Croce: feriti

BARI – Per fortuna solo feriti ma tanto spavento e un impatto violentissimo. Rocambolesco incidente in corso Benedetto Croce, all’incrocio con via Monfalcone. Una Scenic Renault avrebbe impattato frontalmente con una Alfa Giulietta che sopraggiungeva nel senso di marcia. Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio degli uomini della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, la Renault sarebbe sbucata da via Monfalcone senza dare la precedenza andandosi a scontare con la Alfa. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere agli agenti tutti i rilievi del caso. Sul posto anche un’ambulanza del 118 per i primi soccorsi ma nessuno – fortunatamente – sarebbe in pericolo di vita. I due conducenti più due passeggeri sarebbero stati portati al vicino Policlinico di Bari in codice rosso e al Di Venere di Carbonara.

