BARI – “Non so chi abbia fatto l’esposto all’Ispettorato del lavoro” ma “la mia solidarietà certamente va ai medici, a tutto il personale sanitario ma anche a quell’ispettore che ha fatto solo il suo dovere”. A parlare è Antonio Mazzarella, segretario generale della Cgil Puglia medici e dirigenti sanitari, relativamente alla notizia della multa a tre primari del Policlinico di Bari da parte dell’ispettorato del lavoro per i troppi straordinari e per i mancati riposi del personale durante l’emergenza Covid.

La sanzione è stata sospesa su intervento del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e della ministra Calderone, ma Cgil chiarisce un aspetto: “Non vorrei – dice Mazzarella – che ora, con la sospensione della sanzione passasse il messaggio che negli ospedali si possa lavorare sotto organico. Se è stata fatta la multa evidentemente quello che veniva denunciato è stato riscontrato e l’ispettore non poteva fare diversamente. Ora è chiaro che fatto durante l’emergenza Covid ha sollevato giuste polemiche, ma la situazione era la stessa prima del Covid e dopo il Covid. L’esposto è stato fatto durante l’emergenza e l’ispettorato è intervenuto in quel momento. L’unica soluzione vera è assumere, assumere, assumere, altrimenti il problema non sarà mai risolto”.

