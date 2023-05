Bari: Rissa e lesioni aggravate, denunciato 18enne

La Polizia ha deferito in stato di libertà un egiziano di 18 anni per rissa e lesioni personali aggravate. Nella serata del 25 marzo scorso, al culmine di una lite scoppiata tra due gruppi di stranieri di giovane età in piazza Aldo Moro, a Bari, il 18enne avrebbe sferrato una coltellata all’addome di un connazionale minorenne, ferendolo al torace e alla mano destra.

La rissa tra i due gruppi è proseguita alla stazione ferroviaria ed è stata sedata soltanto grazie all’intervento degli agenti, che hanno evitato il peggio nei confronti dello stesso 18enne picchiato selvaggiamente con pugni e schiaffi per vendetta.

Le successive indagini, effettuate anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della stazione, hanno permesso di identificare e denunciare il 18enne accoltellatore.

