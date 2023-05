Bari: Rapinano un gambiano, due denunciati

La Polizia ha denunciato in stato di libertà due uomini, di 29 e 31 anni, per rapina in concorso. Nella serata del 12 maggio scorso, in piazza Aldo Moro, avrebbero aggredito e rapinato un gambiano di due telefoni cellulari e della somma di 400 euro. L’analisi dei filmati del circuito di videosorveglianza ha permesso ai poliziotti di identificare i due aggressori che, fermati durante un controllo nella stazione ferroviaria di Bari Centrale, sono stati denunciati in stato di libertà.

