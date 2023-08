Bari: Principio d’incendio su treno, 20 passeggeri evacuati

Un principio d’incendio si è verificato poco dopo le 14.00 di lunedì 7 agosto su un treno delle delle Ferrovie del SudEst, nel tratto tra Mungivacca e Valenzano. Partito da Bari con destinazione Putignano, a bordo viaggiavano 20 passeggeri, tutti evacuati. Per loro, come informano da Rfi, è stato messo a disposizione un bus sostitutivo dalla fermata di Bari La Fitta a Putignano. Il principio d’incendio è stato “tempestivamente domato dal personale di Fse presente a bordo”. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco; non sono stati segnalati feriti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp