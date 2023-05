BARI – Promuovere una giornata di formazione degli operatori sanitari sulle più recenti tecniche e tecnologie di cardiochirurgia e perfusione. Ha fatto tappa al Policlinico di Bari il truck del progetto “Tour For Life” con cui, attraverso esercitazioni pratiche e con l’ausilio della realtà virtuale, sedici specializzandi in Cardio chirurgia hanno tenuto simulazioni di impianto di valvole cardiache, la canulazione ecmo, la rivascolarizzazione a cuore battente in minitoracotomia.

