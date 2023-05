Contrasto abbandono rifiuti, nuove vetture per Guardia di Finanza

La Regione Puglia, con l’assessorato all’ambiente, prosegue l’azione di contrasto del fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e delle discariche abusive. Cinque nuove autovetture sono state acquisite dalla Guardia di Finanza, sulla base dell’accordo per la tutela dell’ambiente, sottoscritto tra Regione Puglia e forze dell’ordine.

“L’accordo sottoscritto si inserisce in una serie di iniziative avviate dal mio assessorato, finalizzate al presidio del territorio – ha dichiarato Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente -. Cinque nuove autovetture a disposizione della Guardia di Finanza per potenziare le attività di controllo. L’abbandono illecito dei rifiuti è un fenomeno che riguarda sia le aree urbane che agricole, fino anche all’interramento. Per questo è fondamentale lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine e presidiare il territorio il più capillarmente possibile”.

“Una preziosissima collaborazione istituzionale, una sinergia funzionale che ci permette di impiegare meglio i fondi pubblici e di utilizzare le risorse che l’ente Regione ci mette a disposizione, restituendo da parte nostra attività operative nel settore dell’ambiente”, ha dichiarato il colonnello Cassano, capo di stato maggiore del comando regionale.

L’accordo si propone di proseguire le attività avviate 2007, investendo 1.530.000,00 di euro per gli anni 2022-2025, per un importo annuo pari a 510.000 euro, come sostegno per uomini e mezzi delle forze coinvolte.

