“Stiamo contrattualizzando le attività e la realizzazione delle opere pubbliche con le aziende, in questi giorni sto pubblicando l’elenco delle particelle, delle aziende e dei proprietari che saranno espropriati nella zona di Costa Sud, dove stiamo facendo il più grande intervento di riqualificazione che riguarda la mia città. Parliamo di 75 milioni di euro: che significa rivediamo il Pnrr? Che perdo quei 75 milioni?”. A dichiararlo è Antonio Decaro, sindaco di Bari, che ha aggiunto. “Ho già fatto la gara per individuare progettisti, direttori dei lavori e sto pubblicando le particelle che saranno espropriate, non credo possano togliere i soldi per poi perdere quei vincoli giuridici che ci sono. Oltre agli impegni che ho preso con la mia città, è un lavoro di riqualificazione che aspettiamo forse da 50 anni”.