Torna in libertà Andrea Guido. Dopo aver trascorso gli ultimi cinque mesi agli arresti domiciliari, l’ex assessore e consigliere del Comune di Lecce ha ottenuto la revoca della misura cautelare. Guido ad aprile era stato coinvolto nel maxi-blitz della Guardia di Finanza contro il clan camorristico Moccia su impulso della Dda di Napoli. E’ accusato di concorso in corruzione aggravata dalla finalità mafiosa.

Gli avvocati Ivan Feola ed Andrea Sambati avevano presentato al Gip un’istanza di revoca della misura dopo aver condotto indagini difensive. Inoltre, i due legali avevano inoltrato anche un ricorso al Tribunale del Riesame che si discuterà il prossimo 12 settembre.

Ad annunciarlo sui social proprio il suo Sindaco Paolo Perrone, con parole ricche di emozione ed affetto: “Andrea Guido è di nuovo libero. È una giornata molto bella per lui e per chi gli vuole bene. Al di là del merito della vicenda che lo vede coinvolto e che speriamo si chiuda al più presto, Andrea per me è e resterà sempre una persona con una sensibilità non comune, un fraterno amico e un amministratore capace e disponibile. Non meritava la lunga sofferenza di questi mesi, durante i quali comunque in tanti, tantissimi, gli hanno fatto giungere un affetto incredibile. Sono certo che adesso, da uomo libero, potrà concentrarsi al meglio nel dimostrare la propria innocenza. Forza Andrea!”