Bari: picchiato a sangue, 15enne operato in Policlinico

Il 15enne picchiato nella mattinata di martedì 10 ottobre all’esterno dell’istituto De Lilla-Santarella di Bari, poco dopo la fine delle lezioni, è stato operato in Policlinico per ricomporre la frattura alle ossa nasali. Il ragazzo sarebbe stato preso a pugni in faccia riportando anche un trauma cranico.

Le indagini sull’aggressione sono affidate alla squadra mobile della questura di Bari, che ha avviato gli accertamenti ed è al lavoro con la Procura dei minori. Da chiarire il movente del gesto e il numero degli aggressori: secondo le prime ricostruzioni, a colpire il giovane sarebbero stati in due che, a differenza di quanto si è appreso in un primo momento, non sarebbero studenti dello stesso istituto.

