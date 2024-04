Bari, PD e Boccia: ‘Chi diserta le primarie divide la coalizione’

“Provando a interpretare una lunga e confusa serie di dichiarazioni, ci sembra di essere di fronte a un ritiro unilaterale dalle primarie di Michele Laforgia, che segue la analoga decisione del Movimento 5 stelle. Siamo esterrefatti perché questo incomprensibile sviluppo avviene a 48 ore dall’apertura delle urne. Al popolo del centrosinistra si deve più rispetto”, afferma in una nota Domenico De Santis, segretario regionale pugliese del Pd. “I nostri volontari stavano organizzando i seggi, le schede, le urne presso le sedi prescelte, per questo chiediamo rispetto per la città di Bari, per gli elettori di centrosinistra e diciamo forte e chiaro che nessuno può pensare di dare lezioni di moralità agli altri. Chi diserta le primarie sbaglia perché divide la coalizione. Noi vogliamo tenerla unita la coalizione, ma se si continua a voler imporre da sei mesi un nome e un solo nome a tutti i costi il sospetto che si volesse andare divisi dall’inizio è più che legittimo. Così non va, se non arriveranno segnali unitari seri mettendo al centro la città e non le proprie legittime ambizioni personali noi cominceremo la campagna elettorale con Vito Leccese. Se si vuole parlare e trovare l’unità noi ci siamo, e ci siamo sempre stati ma basta le imposizioni”, conclude De Santis.

Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd intervenendo a Bari ad una manifestazione pubblica in sostegno di Vito Leccese: “Le primarie erano e restano il dna del Pd e dei progressisti italiani – dice -. Chi le diserta sbaglia perché calpesta la grande voglia di partecipazione del popolo delle primarie e dividendo la coalizione aiuta la destra. Per noi oggi inizia la campagna elettorale. Il Pd e tutte le liste che credono nella trasformazione e nella rivoluzione che Bari ha avuto in questi anni con Decaro e continuerà a portare avanti con Vito Leccese, sosterranno con entusiasmo il progetto politico del candidato sindaco. Non riteniamo di dover più accettare ritardi, incomprensibili stop a poche ore dalle primarie. Se Laforgia vorrà confrontarsi con Vito Leccese e con il Pd le porte saranno sempre aperte fino al giorno della presentazione delle liste, ma non riteniamo giusto tra alleati apprendere notizie riguardanti la coalizione a mezzo conferenze stampa. Rispettiamo le scelte di tutti, ma non le condividiamo. Il Pd è ufficialmente in campagna elettorale per il sindaco Vito Leccese alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Ci vediamo alle urne e come sempre decideranno i baresi qual è la città che vogliono”, conclude Boccia.

