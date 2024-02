Bari, odontoiatri evadono il fisco per cinque milioni di euro

BARI – Avrebbero messo su uno strutturato meccanismo di evasione fiscale, posto in essere da diversi odontoiatri. È questo l’esito dell’operazione della guardia di finanza di Bari che ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 5 milioni di euro. Inoltre ed è emersa, ai fini delle imposte dirette, una base imponibile sottratta a tassazione per circa 33 milioni di euro.

