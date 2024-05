Bari, novanta cantine e 250 etichette per Bianca di Puglia

BARI – Oltre 250 etichette per 90 cantine. Degustazioni in una location con vista mare. Decima edizione di Bianca di Puglia, uno dei più importanti appuntamenti sui vini bianchi pugliesi firmato come ogni anno dai comunicatori del vino dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia. In abbinamento ai preziosi vini bianchi della nostra regione, tante degustazioni food per una serata sul lungomare di Bari, tra gusto e relax.

Un appuntamento che segna l’avvio dell’estate barese e la cui fama ha da tempo superato i confini regionali, attestandosi come l’unica grande manifestazione destinata alla promozione dei vini bianchi pugliesi. L’edizione 2024 di Bianca di Puglia si è aperta con un convegno dal tema più che mai provocatorio come “Il dire, il fare, il mare”. In terrazza, i banchi d’assaggio, dove gli oltre 30 Sommelier Ais, coadiuvati dai ragazzi del gruppo Sommelier Astemi, hanno raccontato le etichette di vini bianchi in degustazione provenienti da tutte le zone vinicole pugliesi.

