Fumetti, comics e cosplay a Levante for

BARI – Comics, fumetti, giochi da tavolo e cosplay per un fine settimana nel fantastico mondo nerd e ricco di appuntamenti e novità. Seconda edizione di Levante for, format della Nuova Fiera del Levante per gli appassionati tra contest cosplay e concerti e diverse aree dedicate a talk, dove sarà possibile partecipare a workshop e dialogare con ospiti di fama nazionale e internazionale. Levante For, che ha come claim “F is for Future”, riporta quattro grandi realtà come sottotitolo: Comics, Cosplay, Game & Fun e per questa edizione, questi quattro temi sono stati resi prestigiosi grazie alla presenza dei Tanti gli ospiti tra tatuatori, cosplayer, disegnatori, e gamer.

