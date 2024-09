Bari, no accordo: salta ancora elezione presidente consiglio comunale

La maggioranza di centrosinistra al Comune di Bari non ha ancora trovato l’accordo per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale. Nella mattinata di giovedì 5 settembre, durante la votazione in aula, ci sono state 27 schede bianche, quelle del Centrosinistra, e 8 voti per Giuseppe Carrieri di Forza Italia. L’elezione, quindi, è rinviata per la seconda volta. Il sindaco Vito Leccese aveva indicato a inizio agosto il nome di Romeo Ranieri, lista Con, ma non c’è accordo con il Pd, che è il primo partito in Consiglio comunale con 10 eletti.

