BARI – Per ricordare il centenario della difesa della camera del lavoro dall’assalto dei fascisti e il 65esimo anniversario della morte di Peppino Di Vittorio. La costituzione del comitato a Bari, nel Museo Civico. Hanno partecipato Comune, Regione, Anpi e Cgil. “Pensiamo a coinvolgere i giovani” – ha detto Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia. “La lotta per la libertà è un valore in cui crede fortemente anche la Regione” – ha commentato la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone.

Servizio di Ilaria Delvino