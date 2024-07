Bari, la memoria del mare per Lungomare di Libri 2024

BARI – Lezioni magistrali, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, attività per bambini e consigli di lettura si alterneranno nell’arco del fine settimana per appuntamenti che traggono ispirazione non solo dal tema del mare, ma anche dalle ultime novità editoriali di saggi e romanzi.

Taglio del nastro per la quarta edizione di Lungomare di Libri, la rassegna letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto lungo il mare, grazie alla presenza di librai ed editori del territorio, e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia, nei luoghi simbolo della città: dal percorso lungo la Muraglia fino a Largo Vito Maurogiovanni, dal Fortino Sant’Antonio a Piazza del Ferrarese, dal Mercato del pesce allo Spazio Murat. Questa edizione 2024 Ruota attorno al tema “La memoria del mare”. Tra gli ospiti attesi Björn Larsson, Luca Bizzarri, Filippo Ceccarelli, Gabriella Genisi, Lorenza Gentile, Marcello Introna e Antonella Viola

