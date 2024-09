Bari-Mantova 2-0: la sintesi del match

BARI-MANTOVA 2-0

Reti: 32’pt Lella (B), 44’st Mantovani (B)

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c) (7’st Obaretin), Mantovani, Oliveri, Lella (30’st Saco), Benali, Maita, Dorval (30’st Dorval), Falletti (22’st Sgarbi), Lasagna (7’st Novakovich). Panchina: De Lucci, Pissardo, Matino, Bellomo, Tripaldelli, Manzari, Favilli. All. M. Longo.

Mantova (4-2-3-1): Festa, Radaelli (33’st Debenedetti), Solini, Brignani, Bani, Trimboli, Artioli, Galuppini (27’st Bragantini), Aramu (27’st Wieser), Fiori (27’st Ruocco), Mensah (c) (14’st Mancuso). Panchina: Sonzogni, Fedel, Panizzi, Maggioni, Muroni, Cella, De Maio. All. D. Possanzini.

Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti: Khaled Bahri (Sassari) e Sig. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Alessandro Silvestri (Roma1). VAR: Giacomo Camplone (Pescara) AVAR: Daniele Minelli (Varese).

Ammoniti: Lella (B), Pucino (B), Vicari (B), Solini (M).

Espulsi: 36’st rosso diretto a Trimboli (M).

Angoli: 5-4

Rec.: 5’pt; 9’st

Note: al 13′ rigore prima concesso per un tocco di mano in area su conclusione di Lella, tolto dopo controllo VAR. Bari in campo con il lutto al braccio per commemorare la recente scomparsa di mister Gaetano Salvemini. Stadio San Nicola, Bari; cielo nuvoloso, 22°C, terreno in ottime condizioni; 14.003 spettatori (7.154 abbonati; 254 tifosi ospiti)

