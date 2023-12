Bari, la magia del Natale nel videomapping Aqp

BARI – San Nicola bambino, una goccia d’acqua che diventa fiocco di neve e la magia del Natale che trasforma, in chiave pop, il patrono dei baresi in Santa Claus. È lo spettacolo di videomapping narrativo di Acquedotto Pugliese che accompagnerà tutte le sere i baresi fino a Capodanno. “Tela” di questa favola la facciata dell’ex Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese. Un’esperienza sensoriale da guardare e ascoltare. Lo spettacolo sarà replicato tutti i giorni fino a Capodanno, una volta ogni ora, dalle 18 alle 22. Il videomapping è diviso in quattro quadri e segue la leggenda di San Nicola, raccontando di lui bambino che parla con un fiocco di neve: simbolo di una delle magie che l’acqua ci regala ogni inverno. Il tutto, con un tocco di favola, di immaginazione e di allegria, giocando con i colori tipici delle feste natalizie.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp