Cinema, nelle sale il nuovo film di Pio e Amedeo

BARI – E se un giorno scoprissi che la vita che hai non è quella che volevi? È quello che succede a Pio, un ragazzo dal carattere debole e impacciato, al quale il defunto papà Salvatore, ricco costruttore, ha imposto le sue scelte. Eppure, la sua è una vita agiata da fare invidia. Avvocato e ora anche presidente dell’azienda del papà. Adesso un gruppo di imprenditori locali lo ha candidato a sindaco del paese. Pio è come anestetizzato in quella vita non sua. La scintilla la offre il parroco del paese don Boschin, guida spirituale del defunto padre di Pio che gli chiede il favore di assumere come autista Amedeo, un ragazzo dal passato turbolento e che gli cambierà la vita.

Inizia di qui Come può uno scoglio, il nuovo film di Pio D’Antini e Amedeo Grieco, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 dicembre, con la regia – già consolidata – di Gennaro Nunziante. Il duo foggiano dai numerosi successi televisivi e teatrali arriverà allo Showville di Bari per un’anteprima mercoledì 27.

