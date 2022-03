BARI – Il Bari batte anche la Juve Stabia, coglie il terzo successo di fila e resta a +10 dalle inseguitrici avvicinando ulteriormente l’obiettivo promozione. Per cogliere i 3 punti basta il gol di Antenucci, al suo sedicesimo sigillo stagionale.

Nel 4-3-1-2 di Mignani c’è Mallamo sulla trequarti. 4-3-3 annunciato per Novellino. Prima occasione Juve Stabia dopo 3’. Polverino non è perfetto nell’uscita, la sfera arriva a Troest che non trova la deviazione in porta. Al 6’ tentativo di Bentivegna, blocca a terra senza problemi Polverino. Minuto 9: si va vedere il Bari sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Dini si salva su Terranova. Il Bari prova ad allargare il gioco: pallone dalla destra che attraversa l’area di rigore: Davì la cicca, D’Errico calcia ma trova ancora la risposta di Dini. Ancora D’Errico al 43’: pallone di Maita, Cheddira la manca, conclusione dell’ex Monza ma Dini riesce a respingere. Passa il Bari a inizio ripresa: Cheddira vede il taglio di Antenucci, il bomber corre verso l’area e batte Dini a tu per tu. I biancorossi gestiscono, tentativo di Antenucci al 9’ terminato alto. Simeri, entrato da poco, cerca gloria al 90’ in ripartenza: l’estremo della Juve Stabia si fa trovare di nuovo pronto. Finisce 1-0 e ora il sogno promozione è distante solo 8 lunghezze.