Bari, innovazione sociale: 40mila euro per gli spazi sottoutilizzati

BARI – Quarantamila euro per ogni struttura da riqualificare puntando all’innovazione sociale. Open day dell’iniziativa “Luoghi Comuni”, promossa da Regione Puglia e Arti nell’ambito della manifestazione di interesse rivolta a enti pubblici per la rivitalizzazione, tramite co-progettazione, di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative sociali. I primi incontri in immobili di proprietà de Comune di Bari che saranno oggetto di riqualificazione grazie a un finanziamento di 40mila euro per ciascuna struttura: il chiosco all’interno del giardino “Mimmo Bucci”, in via Don Bosco al quartiere Libertà, e il locale commerciale dell’area denominata “Lascito Garofalo” a Palese.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp