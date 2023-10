Bari, in fiamme la “Tana degli artisti” di Santo Spirito

Bari – Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, per capire se siano di origini dolose o meno le fiamme che hanno distrutto la facciata e parte della struttura de “La tana degli artisti”. Si tratta di un’attività di ristorazione, sul lungomare di Santo Spirito, ex frazione del capoluogo. I fatti sono avvenuti all’alba di giovedì, non ci sono feriti nè testimoni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp