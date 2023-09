Bari: il questore ‘daspa’ 9 tifosi biancorossi

A seguito delle indagini condotte dalla DIGOS, il Questore di Bari ha emesso 9 daspo ad altrettanti tifosi del Bari che “in occasione di recenti partite di calcio giocate allo stadio San Nicola, hanno acceso fumogeni in curva”, si legge nella nota diramata dalla Polizia.

In particolare, lo scorso 18 agosto, durante la partita Bari-Palermo, due sostenitori hanno acceso fumogeni in Curva Nord e Curva Sud. Uno di loro, quello che si trovava in Curva Sud, ha anche tentato di oltrepassare il cordone degli steward posto al confine con il settore ospiti.

Altri 7 provvedimenti sono stati emessi a seguito di accensione di fumogeni in occasione della partita Bari-Cittadella del 30 agosto: 5 nei confronti di tifosi della Curva Nord (3 appartenenti alla tifoseria organizzata), 2 per sostenitori posizionati nella Sud

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp