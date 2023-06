Bari, la Guardia di finanza celebra i suoi 249 anni

BARI – Oltre 74.000 interventi ispettivi e circa 7.400 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno che nei prossimi mesi punterà anche a controllare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È il bilancio di 17 mesi di attività della guardia di finanza sul territorio pugliese presentato nell’ambito delle celebrazioni del 249esimo anniversario della fondazione del Corpo.

Per quanto riguarda le attività a contrasto delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale, le indagini dei finanzieri hanno permesso di sequestrare crediti per 1,3 miliardi individuando 514 evasori totali e circa 4mila lavoratori in nero o irregolari. Criminalità organizzata ed economico finanziaria: i militari pugliesi hanno eseguito 116 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, arrestato 72 persone e sequestrato beni per 137 milioni. Ventisette le operazioni sospette dedite al finanziamento del terrorismo. E poi ancora, 28 indagini a contrasto della criminalità organizzata e 2147 persone sottoposte ad accertamento patrimoniale con provvedimenti di sequestro e confisca per 42 milioni di euro. Più di 2800, in ultimo, sono i chili di droga sequestrata negli ultimi 17 mesi ai quali si aggiungono gli 83 milioni di prodotti con falso brand made in Italy individuati. Il reparto Aeronavale, invece, su tutta la costa pugliese, ha individuato e arrestato 18 scafisti e salvato 899 migranti

