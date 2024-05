BARI – Un giovane 23enne incensurato è stato colpito da colpi di pistola questo pomeriggio intorno alle 19,30 in via Sicilia al quartiere San Paolo di Bari. Trasportato al pronto soccorso del locale ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto gli uomini delle volanti, la squadra mobile e la scientifica per tutti gli accertamenti del caso. Il giovane sarebbe stato già dimesso.

