BARI – Dallo Spazio Murat al Teatro Margherita passando per il Museo Civico, per questo lungo fine settimana del 15 agosto il Comune di Bari propone un’offerta museale che ha come punta di diamante il Castello Svevo e le sue mostre. Nella prima domenica di agosto, per intenderci quella a ingresso gratuito, sono stati circa mille i visitatori della struttura della città vecchia, numeri che toccano una media di 700 visitatori nella settimana dal 7 al 14 agosto. La maggior parte, ovviamente sono turisti stranieri, circa un 60% soprattutto tra giugno e agosto, mentre più italiani, in particolare del centro nord, i visitatori della primavera barese.