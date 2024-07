Bari, FdI chiede di mantenere invariate le tariffe della Tari

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Bari sollecita la maggioranza di centrosinistra a mantenere invariate le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, come recentemente deciso dal Comune di Barletta. In caso contrario, Fratelli d’Italia chiederà un voto palese con appello nominale, affinché ogni consigliere della maggioranza si assuma la responsabilità politica di un eventuale aumento del 13,3% della Tari. Lo dichiarano il coordinatore cittadino Fdi Bari, Antonella Lella, e il capogruppo consiliare Fdi al Comune di Bari, Antonio Ciaula.

Secondo quanto affermato da Lella e Ciaula, la decisione dell’amministrazione uscente, tenuta nascosta per due settimane per evitare ripercussioni durante la campagna elettorale, segue un modello di governance di sinistra basato su “meno servizi e più tasse” e rappresenta un ulteriore affronto ai cittadini baresi. Fratelli d’Italia ritiene ingiusto incrementare le tasse per coprire le inefficienze e i disastri gestionali del centrosinistra, a livello sia cittadino che regionale, che da anni non riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti, trasferendo i costi delle inefficienze sulla popolazione pugliese.

Per tale motivo, Fdi chiederà ai consiglieri della maggioranza di dichiarare apertamente il proprio voto durante la seduta di lunedì. Al contempo, Fdi offrirà una soluzione che permetterà alla nuova amministrazione di mantenere le tariffe invariate, utilizzando i fondi dell’avanzo di amministrazione.

