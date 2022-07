Mehdi Dorval (2001), nuovo difensore del Bari, si presenta così ai microfoni del club: “Sono molto emozionato di essere qui e sono felice anche che ci sia un altro francese come me. Con Gigliotti parlo molto: mi ha detto di stare tranquillo, di lavorare sodo e che qui si sta bene. Ho legato tanto anche con gli altri ragazzi. All’inizio avevo paura di spostarmi dalla Francia da solo, ma alla fine mi sono detto che dovevo farlo perché sogno di fare questo lavoro da quando sono piccolo. Passare dalla Serie D con il Fasano alla B con il Bari non sarà facile, ma mi sento pronto’