“Sono stufo di dover leggere notizie che infangano la mia immagine. Stiamo lavorando duramente per il Foggia, giorno e notte, con tutti i componenti dello staff. Dare notizie infondate, senza approfondire la materia, è lesivo nei confronti del sottoscritto e del club che onoriamo. Mi auguro che questo sia l’ultimo spiacevole inconveniente, ne vanno di mezzo anche i nostri tifosi che meritano rispetto e chiarezza dentro e fuori dal campo”. Lo precisa Nicola Canonico, presidente del Foggia, ai microfoni del club rossonero.

Il numero uno fa riferimento a notizie diffuse da testate giornalistiche sul rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 con ordinanza n. 3724 del 19 luglio 2022 sul contenzioso in corso tra i soci della Corporate srl (Nicola Canonico e Maria Assunta Pintus), l’Avv. Claudia Coppi legale rappresentante di Nicola Canonico (Presidente del Calcio Foggia 1920).

“Al fine di evitare che vengano riportate notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti – si legge in una nota del Foggia -, si precisa che nell’ordinanza di rigetto del 19/07/2022 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 3754/2022 il Giudice non autorizza Maria Assunta Pintus ad incassare gli assegni del Presidente Nicola Canonico, bensì dichiara l’inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale del Giudice adito, dovendo il predetto essere incardinato presso il giudice che si sta occupando del merito, quindi a Cagliari”.