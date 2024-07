Bari, divieto vendita bevande contenitori specifici allo stadio San Nicola

È stata pubblicata l’ordinanza comunale che vieta la somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica con tappo, sia all’interno che all’esterno dello stadio San Nicola, nel raggio di 500 metri, per garantire il corretto svolgimento degli incontri calcistici previsti per il calendario 2024/2025 e altri eventi fino al 31 luglio 2025.

Il provvedimento sindacale, in linea con le direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, stabilisce il divieto di introdurre o vendere bevande alcoliche con gradazione superiore a cinque gradi, salvo deroghe speciali autorizzate dal Questore, e vieta l’introduzione o vendita di bevande in lattine, bottiglie di vetro o plastica, che devono essere servite in bicchieri di carta o plastica.

Dal 31 luglio 2024 al 31 luglio 2025, in occasione degli incontri di calcio del calendario e degli eventi nello Stadio San Nicola, sarà vietata la vendita e la detenzione di bevande in contenitori specifici nei giorni delle manifestazioni, da cinque ore prima dell’inizio fino a due ore dopo il termine. È vietata anche la detenzione di spray urticanti e qualsiasi attività che comprometta la sicurezza e il decoro dei luoghi.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni per concorso di violazioni.

